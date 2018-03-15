Утром в четверг, 15 марта, из-за непогоды в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 33 рейса: 19 из них — в Шереметьеве, а еще 14 — в Домодедове. Кроме того, в Домодедове отменили шесть вылетов, в том числе в Омск, Сабетту и Амстердам.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»