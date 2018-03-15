За девять месяцев 2017 года поток туристов из США в Россию вырос на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Глава Ростуризма Олег Сафонов связал интерес со стороны американцев с «антироссийской пропагандой». «Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — считает Сафонов.

Он уточнил, что сейчас в США отсутствуют российские туристические офисы. Ростуризм уже запланировал открыть пять — в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке. Еще один офис появится в Индии. В ведомстве рассчитывают, что к 2022 году въездной турпоток в Россию увеличится на 20–25 %.

Источник: «Известия»