«Аэроэкспресс» компенсирует стоимость поездки и авиабилетов пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за отмены поездов.

Сбой в работе «Аэроэкспресса» длился с 10:00 до 11:00 по не зависящим от компании причинам. Из-за этого пришлось отменить поезд из Шереметьева с отправлением в 11:00 и скорректировать расписание поезда с Белорусского вокзала в 10:00.

По вопросам компенсации необходимо обращаться на стойку информации компании.

Источник: «Москва»