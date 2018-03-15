По данным Гидрометцентра России, потепление придет в Москву в начале следующей недели.

«С понедельника, 19 марта, температура будет понемногу повышаться: от минус 19 до минус 14 градусов ночью и от минус 5 до нуля днем. Местами пройдут небольшие осадки», — сообщают метеорологи. Во вторник, 20 марта, ожидается до плюс 3 градусов.

При этом в эти выходные в столице будет по-февральски холодно. Температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 19 градусов, а по региону — до минус 22 градусов. Днем в столице столбики термометров не поднимутся выше минус 5–7 градусов, а в Подмосковье будет около минус 5–10 градусов.

Ранее сообщалось, что к вечеру 15 марта сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра из-за снегопада.

Источник: Гидрометцентр России