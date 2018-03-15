Президент России Владимир Путин рассказал о ранее неизвестных планах боевиков, захвативших заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году.

По его словам, террористы собирались вывести людей из театра на Красную площадь и расстрелять. Таким образом они планировали «оказать воздействие на руководство и спецслужбы». Путин уточнил, что именно поэтому решил продолжить штурм, хотя и знал, что газ, который распылили спецслужбы в театре на Дубровке, не сработал.

Эти данные приводятся в фильме «Путин», который снял глава предвыборного штаба президента Андрей Кондрашов. Вторую часть картины на своей странице в «Одноклассниках» опубликовал телеведущий Дмитрий Киселев.

23 октября 2002 года группа террористов из примерно 40 человек захватила театральный центр на Дубровке, в котором находились более 900 зрителей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Через три дня спецслужбы провели штурм здания. Все террористы были убиты. В результате теракта погибли 130 заложников. Большинство — в ходе штурма.





Источник: «РБК»