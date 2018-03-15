В день выборов для жителей отдаленных районов организуют трансфер до избирательных участков.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, спецтранспорт поможет противостоять незаконному подвозу избирателей и нарушениям при голосовании на дому.

Автобусы должны предоставить местные власти по запросу участковых комиссий. Они будут курсировать в отдаленные населенные пункты по несколько раз в день. ЦИК подчеркнул, что в машинах не должно быть агитации, а сопровождать избирателей рекомендовано наблюдателям.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором член его штаба Илья Пахомов рассказал о подаче трех заявлений о голосовании не по месту регистрации. Из этого Навальный сделал вывод, что подавшие такие заявления избиратели смогут проголосовать на выборах несколько раз. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал заявления политика провокацией.

Выборы президента пройдут 18 марта. The Village уже рассказывал, какие альтернативы доступны избирателям, не согласным с нынешней политической системой.

Источник: «РБК»