У всех пользователей приложения знакомств Tinder появилась хронологическая лента новостей. Раньше она была доступна в тестовом режиме только жителям Австралии, Канады и Новой Зеландии.

В разделе Feed теперь можно следить за обновлениями от людей, которые проявили к пользователю взаимный интерес. Нажав на пост дважды, можно прокомментировать запись из Instagram или музыкального сервиса Spotify.

Предполагается, что новая функция поможет найти больше поводов, чтобы завязать разговор или продолжить общение в приложении.

Ранее The Village рассказывал еще о 70 приложениях, которые можно использовать для поиска отношений и секса вместо Tinder.

Источник: Tinder