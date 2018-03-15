Кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Дмитрий Гудков создадут новую оппозиционную партию на основе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева. Движению дали временное название «Партия перемен».

«Мы не собираемся быть „конструктивной оппозицией“: ее время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», — рассказал Гудков в своем телеграме.

«Гражданскую инициативу» выбрали в качестве платформы для новой партии из-за наличия лицензии, которую, по мнению активистов, получить оппозиционерам сейчас «нереально». Кроме того, именно от этого движения Собчак участвует в выборах.

«При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом — пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время. Но ключевое — это не про вождей, а про всех нас. Довольно уже „национальных лидеров“», — рассказал политик.

Объединение с Собчак Гудков объяснил желанием избежать внутрипартийных интриг в «Яблоке», с которым новая организация вследствие схожих взглядов сможет сотрудничать.

«Наконец, мы оба — представители одного, пока еще молодого поколения. И не хотим, чтобы оно так и состарилось, глядя на дряхлеющего диктатора», — добавил он о работе с Собчак.

Источник: «РБК»