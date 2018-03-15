Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Россия без британских послов

В качестве ответных мэр на действия Великобритании Россия вышлет из страны британских дипломатов. Наладить же сотрудничество с Евросоюзом пообещали в том случае, если его члены перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций».

Стыд за Россию

Проживающая в Лондоне дочь Олега Тинькова обвинила президента Владимира Путина в конфликте с Великобританией и заявила, что ей теперь стыдно называть себя русской. Затем девушка удалила свой пост из инстаграма, после чего в соцсетях началась ее травля.

Откровения президента

Президент России Владимир Путин рассказал о вынужденном переезде из родного Санкт-Петербурга в Москву в 1996 году, когда покинул пост первого зама мэра Анатолия Собчака. По словам главы государства, он рассматривал вариант подработки таксистом, но потом его пригласили на работу в Управделами президента в Москве.

Новая оппозиция

Кандидат в президенты Ксения Собчак и политик Дмитрий Гудков создадут оппозиционную партию на основе существующей «Гражданской инициативы» Нечаева. Движение пока называют «Партия перемен». Активисты позиционируют партию как антипутинскую, выступающую против «дряхлеющего диктатора». Из-за схожих политических взглядов организация может сотрудничать с «Яблоком» Явлинского.

ФАС против Google

ФАС возбудила дело против Google, которая незаконно разметила контекстную рекламу онлайн-казино «Вулкан» в своей поисковой системе. Обвинения рассмотрят 10 апреля.

жара в россии

Ученые представили доклад, судя которому глобальное потепление и экстремальные погодные условия в России продолжатся весь XXI век. Эксперты предсказывают сильное увеличение температур зимой и длительные засухи летом, которые приведут к пожарам и вытеснению лесной зоны степью. Наблюдать изменения можно будет на всей территории страны уже к 2050-м годам.

Транспорт для избирателей

В день выборов президента для жителей отдаленных районов организуют трансфер до избирательных участков. Сделают это во избежание нарушений при голосовании на дому. ЦИК пообещал, что в автобусах обойдется без агитации, а желающих проголосовать будут сопровождать наблюдатели.