Лоукост-компания «Победа» начнет выполнять перелеты из московского аэропорта Внуково на болгарский курорт Варна.

Рейсы стартуют 1 июня и будут выполняться шесть дней в неделю, кроме четверга. Перелет длительностью 3 часа 40 минут по минимальной цене обойдется в 4 410 рублей. Тариф «Стандарт» предусматривает только пять килограммов багажа в ручной клади.

Завершатся перелеты с окончанием курортного сезона — 1 октября. Купить билеты можно на сайте «Победы».

Источник: «Победа»