Центр организации дорожного движения в этом году установит 200 видеокамер для выявления нарушителей. Техника будет фиксировать автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре.

Камеры появятся на нерегулируемых переходах, где нет светофоров, и будут в автоматическом режиме выписывать штрафы. За нарушение придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

Ранее The Village рассказывал, зачем чиновники убирают пешеходные переходы, закрашивая зебры.

Источник: ТАСС