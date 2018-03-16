Президент России Владимир Путин выступил с предвыборным обращением, в котором попросил граждан не игнорировать голосование.

В своей речи политик напомнил, что по Конституции единственным источником власти является народ и именно от него зависит будущее страны. Он призвал россиян не предоставлять другим права сделать «этот ключевой, определяющий выбор» без учета их мнения.

«Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — заявил Путин.

Владимир Путин регулярно записывает обращения накануне выборов. В 2012 году он обратился к россиянам, занимая пост премьер-министра. Послание вышло одновременно с обращением действующего президента Дмитрия Медведева.

Ранее The Village рассказывал, какие альтернативы есть у тех, кто не хочет отдать свой голос на президентских выборах за действующий режим.

Источник: официальный сайт президента России