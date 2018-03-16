Пенсионный фонд России подвел предварительные итоги 2017 года, в которых указал, сколько граждане потеряли при смене управляющих пенсионными накоплениями.

57 000 000 000 рублей потеряли россияне при смене пенсионных фондов

Статистика показывает, что 2,2 миллиона россиян потеряли до 34 миллиардов рублей доходов из-за перехода в негосударственные пенсионные фонды. Примерно то же число граждан вышли из частных управляющих компаний, лишившись таким образом от 27 миллиардов до 35 миллиардов рублей.

С 2015 года россияне могут менять фонд без потери дохода раз в пять лет. При более частом переходе теряется доход от инвестирования накоплений. Деньги переходят в резерв по обязательному пенсионному страхованию, после чего их используют для покрытия убытков и выплат правопреемникам умерших граждан.

Подобные потери от смены фондов говорят о непонимании гражданами принципов перевода пенсионных накоплений, считают эксперты.

Ранее The Village рассказывал, что делать тем, кто не хочет доверять свои пенсионные накопления государству, и как начать копить на пенсию уже сейчас.

Источник: «Коммерсантъ»