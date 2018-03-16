С субботы, 17 марта, в трамваях на 12 маршрутах снимут турникеты. После этого без турникетов будут работать трамваи уже на 27 из 47 московских маршрутов.

«Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда», — заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.

Власти утверждают, что снятие турникетов должно сэкономить пассажирам до 15 минут в пути.

Источник: сайт мэра Москвы