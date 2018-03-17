В пятницу, 16 марта, завершилось голосование на сайте Министерства обороны, где пользователи предлагали названия для новых видов оружия.

Из открытых результатов опроса следует, что боевой лазерный комплекс вероятно назовут «Горыныч», беспилотный подводный аппарат — «Лещ», а самая жестокая борьба развернулась за крылату ракету с малогабаритной ядерной энергетической установкой — «Буревестник» лишь на 10 тысяч голосов обошел «Пальмиру».

Ранее Минобороны рассказало, что во время первого тура сайт ведомства посетили более 870 тысяч пользователей, которые предложили более 245 тыс. названий. Среди лидирующих в следующих турах — «Пересвет», «Баюн», «Светлячок», «Карась», «Шептун», «Император» и даже «Ватник».

Президент представил новое вооружение, «не имеющее аналогов в мире», во время традиционного послания к Федеральному собранию, 1 марта.

Источник: сайт Министерства обороны