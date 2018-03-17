В Москве после анонимного звонка о минировании объявлена эвакуация торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади.

«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра «Охотный ряд» по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2, эвакуируют посетителей и персонал», — рассказал источник «РИА Новостей». Сотрудники компетентых служб уже осматривают здание.

Волна телефонного терроризма прошла в России осенью, с 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий, эвакуации затронули почти 2,5 миллиона человек.

Источник: РИА Новости