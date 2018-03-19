Центр экономических и политических реформ предсказал, что переизбранный президент России Владимир Путин выберет преемника из условной молодежи. Его фаворитом станет политик в возрасте от 40 лет.

«Я думаю, что через некоторое время мы начнем слышать какие-то фамилии, и потом последует переход власти к новому лицу, к новому правительству. Реальный выбор преемника, даже если он сейчас в голове у Путина происходит и внутри элиты обсуждается, будет происходить через пару лет, не раньше», — подчеркнул руководитель организации Николай Миронов.

Он также напомнил, что Конституция не допускает повторных рокировок, поэтому этот срок у Путина последний.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что негласным фаворитом Путина выступает министр экономического развития Максим Орешкин, занявший должность Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Сам Путин уже пообещал не править вечно.

Источник: РИА «Новости»