Роспотребнадзор предложил установить норму содержания загрязняющих примесей в пищевых продуктах.

Речь идет о введении нормы метилртути в рыбе и смертельно опасных афлатоксинов в арахисе. Эксперты отмечают, что сейчас нарушения в этих продуктах превышают допустимые уровни, установленные в России, ЕАЭС и ЕС.

Инициативу ведомства поддержали на заседании международного комитета большинство стран-участников, в том числе члены Европейского союза.

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Источник: РИА «Новости»