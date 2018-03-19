На фасад здания британского МИД в Лондоне спроецировали изображение улыбающегося Владимира Путина.

Проекцию сопровождала надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»), вероятно отсылающая к аналогичной фразе Джима Мориарти — главного антагониста британского сериала «Шерлок».

Перформанс устроила арт-группа Philosoraptors, призвавшая уважать выбор россиян, которые «любят своего сильного лидера».

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов.