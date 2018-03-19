Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании
На фасад здания британского МИД в Лондоне спроецировали изображение улыбающегося Владимира Путина.
Проекцию сопровождала надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»), вероятно отсылающая к аналогичной фразе Джима Мориарти — главного антагониста британского сериала «Шерлок».
Перформанс устроила арт-группа Philosoraptors, призвавшая уважать выбор россиян, которые «любят своего сильного лидера».
18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов.
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