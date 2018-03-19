Просветительский проект InLiberty откроет на территории бывшего завода «Рассвет» площадку «InLiberty Рассвет». В лектории вместимостью 400 человек почти каждый день будут проходить образовательные мероприятия для взрослых и детей.

Здесь же появятся коворкинг на 30 человек и отдельный зал на 20 персон для семинаров и встреч. В свободное от занятий время любое из помещений можно взять в аренду.

Программу «Рассвета» составят новые курсы InLiberty, основанные на принципах Liberal Arts. Ведущими встреч станут философ Кирилл Мартынов, журналисты Алексей Мунипов, Юрий Сапрыкин и Николай Кононов, социолог Элла Панеях, экономист Вадим Новиков, антрополог Сергей Мохов и историк Анна Соколова. Приобрести билеты на мероприятия можно с 23 марта.

Первый курс «Левифан против Зомии» об общественных институтах откроется 16 апреля и включает в себя шесть занятий. Его сменят встречи «Смерть в науке, культуре, политике и нашей жизни», а в дальнейших планах проекта — курсы «Кант и Аристотель заходят в бар» (об этических теориях), «Выключите это немедленно» (о современной музыке) и экономический курс. Образовательная программа регулярно обновляется: расширенное расписание курсов до сентября появится в ближайшее время.

«Новая программа курсов InLiberty — платная. Мы верим, что наша аудитория готова к инвестициям в собственное развитие и видит в них смысл. Все полученные средства мы направим на дальнейшее расширение работы проекта: мы готовы к строгим требованиям нашей аудитории и сами требуем от себя максимального качества. Инструмент цены — самый эффективный стимул для развития», — рассказала The Village об идее InLiberty исполнительный директор Анна Красинская.

InLiberty продолжит, помимо всего, работу с широкой аудиторией и студентами. Запланированы, например, дискуссионная программа «Великие споры», несколько фестивалей и ежегодная летняя школа проекта.

Кроме того, InLiberty анонсировали перезапуск сайта, где три-четыре раза в месяц будет выходить журнал. Уже сейчас проект представил первый выпуск «Пятый срок», посвященный новому политическому циклу.

Источник: руководители проекта InLiberty