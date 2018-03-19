Московская полиция 15 часов держала в отделе члена УИК и наблюдательницу, состоящих в штабе Дмитрия Гудкова. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сотрудницу штаба Анну Ветрову.

По ее словам, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса на протяжении нескольких дней до выборов находил различные нарушения на участке, такие как неопечатанные помещения для голосования. Кроме того, сотрудник штаба обзвонил избирателей из списка голосующих на дому и выяснил, что не все из них подавали заявления, после чего пригрозил уголовной ответственностью социальным работникам за подделку подписей.

Утром в воскресенье, 18 марта, члена УИК и его подругу, которые должны были наблюдать на избирательном участке, встретила машина, в которой сидели люди в гражданском, оказавшиеся полицейскими. Когда задержанные стали снимать видео, у них забрали телефоны и отвезли в отдел полиции.

По словам Ветровой, активистов «15 часов держали на стульях, ничего не вменяя, водили в туалете, угрожали». Так, девушке сказали, что ее маму и друга посадят, «а она будет носить им передачки». Впоследствии задержанных отпустили из отдела без составления протокола.

Издание не раскрывает имена наблюдателей и номер УИК в целях безопасности.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов.

Ранее The Village уже показывал вброс на одном из участков в Подмосковье. Посмотреть, как нарушают процедуру проведения голосования с помощью шаров, можно здесь.

Источник: «ОВД-Инфо»