Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Результаты выборов

Владимир Путина в очередной раз выбрали президентом России. Действующий глава государства побил свой личный рекорд по количеству набранных на выборах голосов. При этом Путина поддержали рекордное количество москвичей и петербуржцев. Сам президент заявил, что не намерен участвовать в выборах в 2030 году. Эксперты считают, что к 2020 году Путин назовет своего преемника, которым может стать глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Видео о Путине

Pussy Riot опубликовали клип на песню «Elections», посвященный переизбранию Владимира Путина на новый срок. В свою очередь, дизайнер Егор Жгун выпустил видеолетопись о прошедших шести годах при Путине, созданную в стиле «Симпсонов». Кроме того, на фасад здания британского МИД спроецировали изображение улыбающегося президента России, а в Екатеринбурге подготовили вальс-перформанс, в котором люди образуют фразу «По***, пляшем!».

Арктический холод

Синоптики предсказали возвращение арктического холода в Москву к середине недели. Предполагается, что морозы отступят к концу недели, после чего температура воздуха в столице будет колебаться в районе нуля градусов.

Закрытие метро

Московский метрополитен объявил о закрытии в субботу, 24 марта, трех станций Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В течение недели поезда будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно, при этом в столице запустят компенсационные автобусы.

Британские визы

Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз россиянам из-за ответной высылки 23 британских дипломатов. В посольстве подчеркнули, что изменения в отношениях двух стран не затронут ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.

Прививки от наркомании

Национальный научный центр наркологии создает вакцину, препятствующую формированию зависимости от опиатов. В будущем ученые планируют распространить действие лекарства и на другие виды психоактивов. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании.

Возвращение Azur Air

Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата авиакомпании Azur Air. После 20 марта перевозчик сможет возобновить рейсы в Гоа, Варну, Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро.

Лапшичная сеть от «Шоколадницы»

Владелец «Шоколадницы» Александр Колобов займется продвижением американской сети лапшичных ресторанов Panda Express в России. Колобов планирует открыть около семи закусочных до конца года и еще столько же в 2019 году. Располагаться они будут в основном на фуд-кортах.