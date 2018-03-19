Московская полиция задержала на Манежной площади активистов Дарью Полюдову, Василия Недопекина, Виктора Капитонова и Станислава Дзичковского.

Причиной задержания стал одиночный пикет Полюдовой, развернувшей плакат «Долой власть фашиста Путина». По словам активистов, полицейские заранее ждали акцию. Задержанных привезли к ОВД «Китай-Город». Полюдову увели, а остальных оставили в автозаке.

Вместе с тем на Суворовской площади прошел митинг сторонников лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, не согласных с итогами президентских выборов. В мероприятии приняли участие около 150 человек, треть из которых — журналисты.

«Мы должны делать все, чтобы опротестовать эти результаты», — заявил Удальцов, бывший доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов. Грудинин оказался вторым с результатом 11,78 %.

Источники: «ОВД-Инфо», RTVI