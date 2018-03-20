При строительстве станции метро «Юго-Восточная» на проезжей части Ферганской улицы образовался провал грунта глубиной четыре метра, длиной в десять метров и шириной в шесть.

Движение по Ферганской улице перекрыли по двум полосам из четырех. Сейчас на участках Ферганской и Ташкентской улиц идут ремонтные работы. По данным ЦОДД, затруднений в движении это не вызвало.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: РИА «Новости»