Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». Сегодня, 20 марта, Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.

Telegram дают 15 дней на передачу ключей шифрования ФСБ. Согласно закону, предупреждение ведомства — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Если компания не оспорит это решение и не начнет сотрудничать со спецслужбой, доступ к мессенджеру могут ограничить.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: Роскомнадзор