Почти 60 % учителей в России в 2017 году пожаловались на низкую заработную плату, следует из результатов исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В 2016 году недовольных преподавателей было больше — 65 %.

Больше всего своей зарплатой довольны учителя в небольших городах — 42 % опрошенных. В региональных столицах уровень зарплаты устраивает 41 % преподавателей. Меньше всего — 40 % — заработком удовлетворены педагоги в селах. При этом за год снизилась доля учителей, которые совсем недовольны зарплатой: с 32 % (в 2016 году) до 25 % (в 2017-м).

Выяснилось также, что педагоги (24 %) считают бесперспективной для молодежи работу в школе. В министерстве образования и науки планируют изучить итоги исследования РАНХиГС.

В 2017 году средняя зарплата учителей в России выросла до 34,9 тысячи рублей (с 33,3 тысячи рублей в 2016 году). По данным Росстата, в прошлом году зарплаты учителей в четырех российских регионах снизились, еще в двух остались на прежнем уровне, а в 46 выросли менее чем на тысячу рублей.

The Village рассказывал, сколько получают учителя и на что они тратят деньги.

Источник: «РБК»