Правительство утвердило изменения в постановление об опеке и попечительстве над совершеннолетними недееспособными и не полностью дееспособными гражданами.

Опекунов обязали предоставлять сведения о трате денег, поступающих на опекунский счет. Раньше они должны были отчитываться только о месте хранения, покупке и продаже имущества опекаемых, а также о доходах и расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за счет имущества опекаемых.

Источник: «Коммерсантъ»