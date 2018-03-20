Блогер Иван Ежиков обвинил коммунальные службы в загрязнении Москвы-реки.

Как пояснил Ежиков, коммунальщики устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне в 100 метрах от «Москва-Сити». По его подсчетам, объем складированного снега в районе Краснопресненской набережной составляет более 1,5 миллиона кубометров.

Фото: Иван Ежиков Фото: Иван Ежиков

«Место для свалки выбрано идеально — высокий берег над Москвой-рекой, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, Ботанический сад Медакадемии им. Сеченова», — пишет блогер.

По словам Ежикова, столичные власти не пытаются ликвидировать устроенные по всему городу свалки грязного снега. В подтверждение этого блогер приводит снимок снегосплавного пункта, где отсутствует очередь.

«Очевидно, [свалки снега] оставят таять и отравлять город. Шансов успеть убрать их до таяния почти нет — плюсовые температуры установятся со следующей недели», — отметил Ежиков и предложил москвичам направить жалобы в полицию и Межрайонную природоохранную прокуратуру.

Источник: Иван Ежиков