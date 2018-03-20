В Москве у здания Совета Федерации неизвестный мужчина стал бросать коктейли Молотова, в результате чего поджег самого себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одна из бутылок с зажигательной смесью отскочила от автомобиля и попала в злоумышленника. Мужчину потушили прохожие, после чего его доставили с ожогами в больницу. По предварительным данным, пострадавший — житель Москвы по имени Сергей Прибалов.

По словам очевидцев, перед началом акта мужчина крикнул, что давно к этому готовился. По каким причинам он решил совершить поджог, пока неизвестно.

Источник: Mash