Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Домодедово по подозрению в создании дискриминационных условий для таксопарков.

Причиной такого решения стало невыполнение руководством аэропорта предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к перрону и на первую линию.

По словам представителя ФАС, аналогичные решения по остальным московским аэропортам пока не приняты, однако находятся «в процессе».

Источник: «Интерфакс»