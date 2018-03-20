На Домодедово завели дело из-за дискриминации таксопарков
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Домодедово по подозрению в создании дискриминационных условий для таксопарков.
Причиной такого решения стало невыполнение руководством аэропорта предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к перрону и на первую линию.
По словам представителя ФАС, аналогичные решения по остальным московским аэропортам пока не приняты, однако находятся «в процессе».
Источник: «Интерфакс»
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