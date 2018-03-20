Компания Capital Group обустроит парк и пешеходную набережную на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Новая набережная протянется до научного объединения имени Хруничева и района Фили.

Концепция развития территории пивзавода также предполагает строительство 100 тысяч квадратных метров жилья — комплекса парящих домов на колоннах высотой 35 метров, оборудованного подземным двухэтажным паркингом.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию исторических зданий Бадаевского завода, где разместят культурный и детский досуговый центры, а также воссоздание одного из утраченных исторических строений, в котором откроют пивоварню.

Источники: «Интерфакс», агентство «Москва»