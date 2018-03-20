Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали перед вылетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Причиной задержания стало подозрение в краже мобильного телефона у корреспондента НТВ. Ранее у правозащитника произошел конфликт с журналистом, после которого Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. При этом сотрудник телекомпании написал ответное заявление.

В настоящий момент полиция составляет протокол досмотра вещей.

Источник: «ОВД-Инфо»