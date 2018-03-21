Электрички перейдут на летний график 25 марта
Движение пригородных поездов в Москве перейдет на летнее расписание с воскресенья, 25 марта.
Изменения коснутся Павелецкого, Савеловского, Рижского, Белорусского, Киевского и Казанского направления. В связи с приближением дачного сезона на них запустят 20 дополнительных составов. Маршруты 16 поездов изменятся, еще 15 начнут курсировать с другой периодичностью.
Более подробно обо всех изменениях в графике следования электричек можно узнать на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Источник: ЦППК
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