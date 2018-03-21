Во вторник, 27 марта, все 28 визовых центров Польши в России временно приостановят свою работу из-за необходимости продлить контракт польского посольства с визовым провайдером VFS Global.

Завтрашний день — последний для приема документов в Москве, региональные центры уже начали работать исключительно на выдачу готовых паспортов. С пятницы, 23 марта, подача визовых заявлений станет возможна только через консульский отдел посольства Польши в Москве при условии предварительной регистрации.

Представители российских туроператоров обращались за разъяснениями к польским партнерам, которые, в свою очередь, подчеркнули, что данное решение не связано с политикой. Восстановление работы визовых центров ожидается в начале апреля.

Источники: VFS Global, «Интерфакс»