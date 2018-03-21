За первые два месяца 2018 года москвичи поставили на учет почти 30 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 8,7 % больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

«Москва первой среди российских регионов вышла из экономического кризиса и встала на путь роста экономики. Одним из отражений этого роста стало увеличение числа крупных покупок, в том числе легковых автомобилей, которое началось в Москве на год раньше, чем в других регионах, и успешно продолжается и сейчас», — уточнил глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Наибольшим спросом среди столичных автомобилистов пользуются машины средней ценовой категории. Среди них — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia. В регионах же лидирует Lada.

Источник: сайт мэра Москвы