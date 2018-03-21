Сегодня утром в нескольких районах на юго-востоке и востоке Москвы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

В Косино-Ухтомском районе норма была превышена в восемь раз. Также превышение ПДК выявили в Выхине-Жулебине (в 2,5 раза) и Люблине (в 1,6 раза).

В настоящее время концентрация вредного вещества в московском воздухе вернулась к допустимым значениям.

С начала декабря жители Москвы и Подмосковья более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником зловония полигон твердых бытовых отходов «Кучино». В свою очередь, МЧС обещало накрыть свалку спецматериалом от неприятного запаха.

The Village рассказывал, как люди десятилетиями живут и работают на свалке, строят дома из мусора и зарабатывают на отпуск в Крыму.

Источники: «Интерфакс», ТАСС