Городская дума одобрила установку скульптуры, посвященной истории строительства Москвы. Ранее с такой идее выступил благотворительный «Фонд ветеранов строителей Москвы».

Памятник планируют расположить вблизи от Кремля, на улице Большая Никитская, дом 7, строение 1.

Проект предполагает издержки на сумму 70 миллионов рублей, эти расходы взял на себя «Фонд ветеранов строителей Москвы». Эта же организация займется благоустройством прилегающей территории и работами по сооружению монумента.

Источник: ТАСС