Число зрителей отечественного кино в российских кинотеатрах выросло до 55 миллионов человек. По словам министра культуры Владимира Мединского, это максимальный показатель за последние 25 лет.

Мединский также рассказал о планах ведомства к 2020 году построить 1,5 тысячи кинотеатров в районных центрах и малых городах. При этом кинозалы должны выделять под отечественное кино не менее половины сеансов в квартал.

Толчок кассовым сборам в российском прокате дала спортивная драма «Движение вверх», которая заработала 3 миллиарда рублей. Предыдущий ​рекорд по сборам поставила сказка «Последний богатырь», она собрала более 1,6 миллиардов.

Источник: «РБК»