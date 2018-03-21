Сегодня, 21 марта, в лектории Музея Москвы пройдет первая бесплатная лекция из серии «Города и перемены».

В ходе цикла открытых разговоров с гражданами эксперты обсудят изменения территорий в городах Центральной России, а также поговорят о том, как правильно использовать данные, выстроить диалог с властью и реанимировать промзоны. Лекторы, уже запустившие собственные городские проекты, поделятся историями успеха, расскажут об ошибках и трудностях в работе.

Тема первой лекции посвящена городским исследованиям в эпоху глобального будущего. Архитектор Ната Волкова расскажет, как ориентация на настоящее позволяет по-новому говорить о вызовах городского развития.

Остальные встречи запланированы на 11 и 25 апреля, а также 22 мая. Ознакомиться с темами и зарегистрироваться на участие в мероприятиях можно на сайте Музея Москвы.

Источник: пресс-служба Музея Москвы