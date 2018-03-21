Сегодня, 21 марта, на заседании комиссии Госдумы по этике рассмотрят обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые журналистками против депутата Леонида Слуцкого. Сам Слуцкий опоздал на встречу на 45 минут.

В это же время журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр проводит у здания Госдумы одиночный пикет против парламентария.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

На заседании присутствовали только Дарья Жук и Фарида Рустамова, ранее они направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Источник: РИА «Новости»