Информационный сервис «Навигатор московского здравоохранения» дополнили разделом, где желающие могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год.

Для россиян каждые три года предусмотрена бесплатная диспансеризация, время прохождения которой зависит от года рождения. Пользователи узнают, могут ли они проверить здоровье в ближайшее время. Сервис рассказывает также, какие болезни можно выявить в ходе обследования. Рекомендации отличаются в зависимости от возраста и пола.

По результатам первого этапа диспансеризации терапевт определит показания для проведения второго, более детального этапа обследования.

С помощью навигатора можно также найти ближайшую поликлинику, больницу или аптеку. Здесь же размещены советы специалистов по профилактике и лечению заболеваний. Информация сервиса постоянно обновляется.

Источник: Сайт мэрии Москвы