Российские СМИ продолжают присоединяться к бойкоту Госдумы после заключения комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Вслед за «РБК» об отзыве своих журналистов из нижней палаты парламента заявили «Дождь» и «Эхо Москвы». Также от взаимодействия с депутатами отказались сотрудники RTVI и Znak.com. В свою очередь, редакция «Коммерсанта» объявила о прекращении работы со Слуцким и комиссией по этике, а «Лента.ру» пообещала удалить все материалы о парламентарии, не связанные с домогательствами.

Депутат от «Единой России» и телеведущая Оксана Пушкина поддержала действия журналистов. «Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — заявила Пушкина.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин, напротив, назвал решение СМИ «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества». При этом парламентарий подчеркнул, что работа журналистов «заслуживает уважения», поэтому Госдума обязана «обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия».

Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. Тогда же журналисток обвинили в «целенаправленной, спланированной» акции по дискредитации парламентария. Жертвам домогательств Слуцкого предложили обратиться в правоохранительные органы.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: РИА «Новости», «Интерфакс»