На форуме «Коллекции России» в Центральном доме художника покажут археологические артефакты, найденные во время реконструкции по программе «Моя улица», а также предметы из фондов Музея Москвы.

В экспозиции представят детали колонн, барельефов, стен Белого города XVI-XVIII веков, найденные на Лубянской площади, на месте Екатерининской больницы, в Зарьядье, Лефортово и Хохловке.

За два года работ в рамках реконструкции улиц Москвы нашли более 10 тысяч артефактов. Археологи утверждают, что подобных открытий не было более 60 лет.

Источник: Музей Москвы