Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал клеветой озвученные в адрес Владимира Жириновского обвинения в домогательствах к журналисту.

Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы

Лебедев подчеркнул, что все ответные меры будут приниматься «в правовой плоскости», и в ближайшее время ЛДПР «проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание».

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, во время интервью в 2006 году его «за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР». В связи с этим Давлетгильдеев призвал других мужчин не молчать. О подобных случаях в комментариях под постом на фейсбуке сообщили и другие пользователи.

Источник: ТАСС