На мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе установили две аэрозольные пушки для нейтрализации неприятного запаха и снижения концентрации активных органических соединений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть старую часть полигона уже на следующей неделе и вдвое снизить нагрузку на оставшийся блок. Кроме того, в Волоколамске должно появиться табло с данными онлайн-мониторига состояния воздуха.

Местные жители считают действия властей недостаточными. Они уже запланировали несколько акций протеста на 24–25 марта.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: официальный сайт правительства Московской области