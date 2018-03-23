Депутат нижней палаты парламента Фатих Сибагатуллин выступил против журналисток, обвинивших главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. <…> Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы

«Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против. А со мной что сделали эти журналисты? Ситуацию с гаишником как подняли. Вечно ждут жареные факты. Они знают, что у меня сердце шунтированное. Бог им судья», — добавил парламентарий.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились свыше 20 изданий.

Список СМИ, которые на данный момент присоединились к бойкоту Госдумы и Слуцкого pic.twitter.com/UyDF9xPf5w — Телеканал Дождь (@tvrain) 22 марта 2018 г.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «Реальное время»