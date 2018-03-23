Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков выступил с лекцией в Новосибирском государственном университете, где заявил студентам, что не видит ничего плохого в домогательствах к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого. Видеозапись лекции есть в распоряжении RTVI.

Любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ

Профессор Третьяков выразил удивление, что раньше старые люди были против приставаний и считали, что «нужно сперва пять лет встречаться, а потом, может быть, в постель», а теперь такую позицию заняла молодежь. «Мир перевернулся! Вы сначала отчитайтесь, как вы на вписках себя ведете», — заявил декан МГУ и призвал студентов не идти против человеческой природы, поскольку люди — не биороботы.

По словам одной из студенток, свой монолог Третьяков завершил фразой: «Домогался и будет домогаться. И не только до журналисток». Девушка потребовала от руководства НГУ извинений «за подобное шоу». «В своей стране я не буду чувствовать себя в безопасности до того момента, пока люди, подобные вот этому прекрасному мужчине, будут оправдывать насилие», — сказала она в своем инстаграме.

По словам собеседников RTVI, после оправдания деканом МГУ поведения Слуцкого большинство студентов демонстративно покинули аудиторию.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились свыше 20 изданий.

Обновленная картинка по всем СМИ против Думы. Впечатляет.

Кто и как будет бойкотировать депутатов, читайте в нашей заметкеhttps://t.co/lnhuAh6ofl pic.twitter.com/hOiXlISiql — RTVI (@RTVi) 23 марта 2018 г.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: RTVI