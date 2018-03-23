Агентство Possible Group совместно с брендом кормов Hill’s и фондом «Подбери друга» создали стикерпак c изображением бездомных животных для Telegram.

Набор состоит из стикеров с фотографиями питомцев, которые сейчас ждут новых хозяев. В приложении также можно узнать о питомце подробнее. Для этого нужно отправить стикер с понравившимся животным телеграм-боту, который в ответ пришлет анкету, фотографии и советы для кормления питомца.

Стикерпак обновляется, как только в фонд «Подбери друга» попадает новое бездомное животное. Наоборот, если для питомца находят хозяина, стикер с его изображением исключают.

Источник: создатели стикеров