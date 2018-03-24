Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обвинил федеральные телеканалы НТВ и «ТВ Центр» в травле его бабушки при участии прокуратуры.

Как рассказал оппозиционер у себя в фейсбуке, журналисты сняли видеосюжет в пансионате, где живет Александра Яшина, которую почти час «мучили» наводящими вопросами. По словам политика, сотрудники телеканалов пытались получить от страдающего старческой деменцией человека ответы, которые можно использовать для дискредитации депутата.

Ранее сотрудники паснионата обещали семье Яшина никого к бабушке не пускать. «Отец позвонил директору пансионата — тот просит прощения и говорит, что на него давит прокуратура. Сказали, что варианта два: либо он пустит ТВ к моей бабушке, либо завтра же прокуратура найдет какие-нибудь нарушения о оформит постановление о закрытии пансионата. Родителей предупреждать о съемке запретили», — написал оппозиционер.

«Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину», — добавил политик.

Ранее Яшин также обвинял в травле издание «Life», со статьи которого началась серия материалов про его бабушку.

Источник: Илья Яшин