Посетителей клуба Brooklyn Hall, где проходил концерт группы «Буерак», прервали из-за звонка о заложенной бомбе.

Полиция сообщила, что проверки на территории клуба будут продолжаться несколько часов. По этой причине организаторы приняли решение перенести концерт на другую дату.

«Друзья, мы искренне извиняемся, нашей вины и вины организаторов в случившемся нету и мы до последнего вели переговоры и пытались сохранить концерт. В ближайшее время мы объявим новую дату проведения и все у кого есть билеты смогут прийти», — написали представители группы во «ВКонтакте».

Источник: «Буерак»